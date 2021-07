Maandag nog een positieve test, maar Foppen gaat tóch nog naar de Spelen

De atleet, die zich heeft geplaatst voor 5.000 meter, testte afgelopen maandag positief maar dat leidde in eerste instantie nog niet tot veel zorgen bij de Nijmegenaar. "Ik heb in maart corona gehad en omdat die PCR-testen heel gevoelig zijn, zeiden artsen dat het waarschijnlijk door deeltjes van die eerdere besmetting kwam."

Olympiër Mike Foppen heeft een bewogen week achter de rug en dan moeten de Spelen nog beginnen voor de atleet. Sterker nog, hij is nog niet eens in Japan. Foppen testte afgelopen week twee keer positief op corona, maar mag dankzij twee negatieve testen op rij toch nog afreizen naar Tokio.

Omdat Foppen dus al eens besmet is geweest en nu volledig gevaccineerd is, hoeft de atleet 'maar' twee negatieve testen op rij te kunnen overleggen om alsnog naar de Spelen te mogen.

Dat is anders voor bijvoorbeeld polsstokhoogspringer Rutger Koppelaar, die ook gevaccineerd is, maar nog niet eerder corona heeft gehad. De atleet moet daarom vijf negatieve testen hebben.

'Kop erbij houden'

Dinsdag leek de opluchting nabij voor de 25-jarige Foppen, door een negatief test. Eenzelfde uitslag op woensdag zou genoeg zijn. Ondertussen trainde Foppen gewoon door, in een klimaatkamer op Papendal. "Iedereen wist wel dat ik het eigenlijk niet had, dus ik moest gewoon mijn kop erbij houden."

Maar donderdag was daar dan toch weer een negatieve test voor de atleet, waarna vrijdag de felbegeerde tweede negatieve uitslag volgde. "Ik ben opgelucht, maar het is ook een dubbel gevoel. Het voelt een beetje als stap één om er te komen en dan is stap twee er niet uitgehaald worden voor je moet starten."

'Het wordt nog spannend'

Die eerste stap volgt in ieder geval snel. Als alles goed gaat, reist Foppen zaterdag af naar Tokio voor zijn eerste Olympische Spelen. "En dan moet ik daar weer acht dagen op rij negatief testen, dus het wordt nog spannend."

Op dinsdag 3 augustus staan de series op de agenda, op vrijdag 6 augustus volgt een eventuele finale voor Foppen.