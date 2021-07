Twee Haagse agenten buiten functie gesteld na 'ernstig plichtsverzuim'

Twee medewerkers van de Haagse politie zijn op non-actief gezet vanwege "een vermoeden van ernstig plichtsverzuim", zo meldt de politie in een persbericht. Een van hen wordt verdacht van buitenproportioneel geweld bij een aanhouding, en het daarna "niet volledig of niet naar waarheid" melden van dat geweld. De aangehouden verdachte heeft aangifte gedaan van mishandeling, zegt de politie.

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie is nu een disciplinair onderzoek begonnen, maar er is ook een strafrechtelijk onderzoek ingesteld door het Openbaar Ministerie. Een van de medewerkers die buiten functie is gesteld, is daarbij ook als verdachte aangemerkt.

Zo lang het onderzoek van het OM loopt, hebben de betrokken medewerkers geen toegang tot de politiegebouwen en -systemen. Het OM en de politie willen niet ingaan op de zaak.