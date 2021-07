Duitse afzeggingen verwacht, maar financiële strop is het niet

Ook Mol ziet dat vrijgevallen plekken meteen worden overgenomen door Nederlandse gasten - van wie een deel misschien wel in Duitsland op vakantie had gewild.

Bij Landal Greenparks zien ze "iets meer reserveringsverkeer". "Duitse gasten die hun verblijf in Nederland willen omboeken naar een van onze parken in Duitsland of Oostenrijk", zegt operationeel directeur Jeroen Mol. "Maar veel gasten wisten al een poosje van het risico toen ze reserveerden. We zien nu geen mensen die, zoals eerder in de coronaperiode, in paniek willen omboeken."

De nieuwe maatregelen leveren inderdaad problemen op voor Duitse gezinnen. De quarantaineplicht bij terugkeer geldt ook voor alle kinderen, zelfs voor de jongsten. "Je kunt je afvragen hoe eerlijk dat is, want de vaccins zijn nog helemaal niet beschikbaar voor kinderen in Duitsland", zegt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek. "Ik kan mij voorstellen dat ouders denken: we gaan wel ergens anders heen."

Van massale annuleringen door Duitsers is nog geen sprake. Maar het aantal afzeggingen zou wel kunnen toenemen, zegt Jeffrey Belt van Hiswa-Recron, dat belangen behartigt van ondernemers in de recreatie en watersport. "Het zou goed kunnen dat gezinnen hun vakantiebestemming nu heroverwegen. We moeten afwachten."

Vanaf dinsdag moeten Nederlanders die naar Duitsland komen vijf dagen in quarantaine, als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Ook voor niet volledig gevaccineerde Duitsers die terugkeren uit Nederland geldt een quarantaineplicht. En dat schopt de vakanties van sommige Duitse toeristen in de war.

Lilian Bakels, beheerder van camping Wulpen in de Zeeuwse badplaats Cadzand, zit wel met de afzeggingen in haar maag. "Het is een drama. De meeste Duitsers zijn al verdwenen, misschien zijn er nog twee of drie gezinnen. Maar die zullen ook wel snel vertrekken. Ik heb de indruk dat Duitsers serieus met de quarantaineplicht omgaan."

Naast de eerder vertrokken Duitsers heeft de camping ook een tiental afzeggingen gekregen. "Die plekken worden wel opgevuld, want veel Nederlanders blijven in eigen land. Dus alles is hier vol. Maar ik vind het jammer, want ik had de mensen die hier al twintig jaar komen graag welkom geheten."

"Je kunt eigenlijk nergens veiliger zitten dan op een camping in de buitenlucht", vult haar echtgenoot en medebeheerder Boud Bakels aan. "Maar er moeten nu eenmaal regels zijn."

Mallorca

De Duitsers zelf zijn vooral verbolgen over Spanje, waarvoor dezelfde regels gaan gelden als voor Nederland. Spanje is de populairste vakantiebestemming voor Duitse toeristen. Mallorca ("Malle") wordt ook wel de zeventiende Duitse deelstaat genoemd.

Van de Hulsbeek: "Het is een heftige beslissing, maar de Duitsers zagen het wel een beetje aankomen. Net als in Nederland zijn er in Duitsland besmettingen geïmporteerd vanaf bijvoorbeeld Mallorca. Ook in Duitsland is de deltavariant van het coronavirus nu dominant. Maar het gaat erom dat de kans dat je het in Nederland of Spanje oploopt, groter is dan in Duitsland."