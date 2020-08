Lavreysen en Hoogland samen de formule tot succes

Olympische podcast - NOS

In een serie van dertig persoonlijke gesprekken met olympische sporters tellen we met de NOS Olympische podcast af naar Tokio 2021. Henry Schut en Jeroen Stekelenburg gaan op bezoek bij sporters die zich opmaken voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In een persoonlijk gesprek wordt ingegaan op het leven als atleet en de vaak allesverslindende voorbereiding op het mondiale evenement. De gasten zijn de crème de la crème van de Nederlandse topsport, en in de meeste gevallen ook medaillekandidaat in Tokio. Deze week staat een duo centraal. Wie Lavreysen zegt, zegt in één adem ook Hoogland. En zeg je Hoogland, zeg je direct erachteraan Lavreysen. Jeroen Stekelenburg praat met baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland over hun vriendschap, concurrentie en natuurlijk hun ambitie voor Tokio.

De NOS Olympische podcast is hier te beluisteren. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast-app. We trapten af met chef de mission Pieter van den Hoogenband en vorig week kregen we een kijkje in het leven van handbalster Estavana Polman. Tot september is er wekelijks een nieuwe aflevering te beluisteren, daarna komt er iedere twee weken een nieuwe podcast online. Na dertig interviews is de laatste aflevering te horen in juli 2021, precies op het moment dat de Olympische Spelen in Tokio (hopelijk) beginnen.

De baanwielrenners reden eind februari, begin maart nog de concurrentie naar huis bij de WK baanwielrennen in Berlijn. Inmiddels weten ze: als wij van start gaan, winnen we. Zo goed zijn ze dus, geven kopmannen Lavreysen en Hoogland toe. Op meerdere nummers zijn de twee favoriet voor een gouden medaille. Sterker nog, ze zijn kandidaat voor goud. De baanwielrenners zijn de medaillefabriek van de olympische ploeg. Grappend zeggen ze weleens tegen elkaar: "Zonder wereldtitel hoor je er er binnen die ploeg al bijna niet meer bij." Op weg naar de Apenheul Tijdens de coronacrisis waren de renners aangewezen op de buitenlucht en dus dienden de heuvels bij dierentuin De Apenheul als vervanger van de baan. Op weg naar De Apenheul hoorden Lavreysen en Hoogland dat de Spelen dit jaar niet zouden doorgaan. Maar lang hebben ze niet in zak en as gezeten. "Nu, met een jaar extra voorbereidingstijd, kan het nog beter", zeggen ze eensgezind.

Maart 2020: Harrie Lavreysen wint de sprintfinale van Jeffrey Hoogland op de WK baanwielrennen - ANP