Rusland stelt oud-international Karpin aan als nieuwe bondscoach

De Russische voetbalbond heeft een nieuwe bondscoach aangesteld. Valeri Karpin is de opvolger van Stanislav Tsjertsjesov, die na het afgelopen EK op straat werd gezet.

Karpin kwam als speler onder meer uit voor Spartak Moskou, CSKA, Valencia en Real Sociedad. Als trainer had hij onder meer Spartak Moskou, Rostov en Mallorca onder zijn hoede.

Teleurstellend EK

Het EK verliep teleurstellend voor de Russen, die in een poule met België, Denemarken en Finland waren ingedeeld. Ze werden in de groepsfase uitgeschakeld, waarna Tsjertsjesov ontslagen werd.

Tsjertsjesov kreeg na het EK van 2016 de leiding over de Russische nationale voetbalploeg. Op het WK van 2018 in eigen land schopte hij het met Rusland tot in de kwartfinales.