De olympische nacht: voor deze Nederlanders zet je de wekker

De kop is eraf, de vlam ontstoken, de strijd om de olympische roem barst nu in alle hevigheid los en komende nacht zien we al veel Nederlanders in actie.

Blikvanger is turner Epke Zonderland, die zich opmaakt voor zijn laatste kunstje. Zijn onderdeel, de rekstok, begint om 03.00 uur, maar pas in de middag zal duidelijk worden of hij de finale heeft bereikt.

En er zijn nog meer Nederlanders om naar uit te kijken vannacht: er gaan Nederlandse roeiboten het water op, we hebben badmintonners in actie, een judoka, tennissers, beachvolleyballers en hockeyers, dus zet die wekker zeker! En check onze uitgebreide programma- en uitslagenservice.