Geen zuchtje frisse lucht en skateboarden op de kamer, Jacobs telt de dagen af

Skateboardster Jacobs na positieve coronatest: 'Wereld stortte in elkaar' - NOS

"Ik zit de hele dag op mijn kamer, er kan geen raam open en er is geen enkel luchtmomentje", zegt Candy Jacobs vanuit haar hotelkamer in Tokio. "Ik skate af en toe een beetje, ik weet niet of mijn medebewoners daar blij mee zijn, maar het moet gebeuren." De 31-jarige skateboardster zit sinds haar positieve test in een speciaal coronahotel en moet daar in totaal tien dagen in isolatie verblijven. Ze vertelt hoe ze met pieken en dalen de dagen aftelt. "Op dit moment gaat het goed, maar het ligt er wel aan wanneer je me spreekt. Ik dacht dat ik onder alle symptomen uit zou piepen, maar vanochtend werd ik wakker en kon ik niks meer proeven." Eerste positieve Nederlander Jacobs was de eerste Nederlandse atleet die positief testte en daarmee haar olympische droom als sneeuw voor de zon zag verdwijnen. En hoewel de Olympische Spelen van 2024 in Parijs niet op haar programma stond, is daar nu verandering ingekomen. "Ik ben al 31 en het lichaam heeft het zwaar te verduren. Ik heb eigenlijk altijd pijn en mijn knieën functioneren niet zoals ze moeten.", zegt ze. "Maar ik voelde me topfit en het is super zuur dat deze is weggeknipt." Jacobs: "Ik heb nu geproefd hoe mooi het is en ik wil dat helemaal meemaken van begin tot eind. Dus het moet nog een keer", zegt Jacobs met een kleine glimlach op haar gezicht.

Vanaf het moment dat de skateboardster hoorde dat ze positief was, twee dagen geleden, heeft ze geen menselijk contact meer gehad. Een papiertje met daarop instructies werd haar in de hand gedrukt en de taxi kwam voorrijden. Op weg naar het coronahotel. "Drie keer per dag mag ik ergens wat te eten halen, het is een klein momentje op een andere plek." Meer dan dat is het niet voor Jacobs, met een puzzel, wat boekjes en veel contact met het thuisfront komt ze de dagen door. Hoe het heeft kunnen gebeuren daar heeft Jacobs wel een theorie bij. "Ik weet negentig procent zeker dat het het in het vliegtuig is misgegaan. Er zijn helaas ook andere mensen uit dezelfde vlucht inmiddels ook hier (in het coronahotel, red.)." "Ik heb vooraf vier negatieve testen op rij moeten overleggen, het moet bijna wel terug te leiden zijn naar die vlucht. Het is de enige zwakke schakel in het systeem", aldus Jacobs. 'Knallen voor Candy' In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) komen haar collega-skateboardsters Roos Zwetsloot en Keet Oldenbeuving in actie. "Ik denk dat ik ga huilen als ik ze zie", zegt Jacobs. "Maar ik ga er ook van genieten, ik ben super trots op Roos en Keet dat zij daar staan. Het is zo vet en zo bijzonder dat het skateboarden dit nu doormaakt." Ook voor Zwetsloot en Oldenbeuving was het wennen dat hun teamgenoot wegviel. "Natuurlijk zit het in je hoofd, maar je moet het gewoon een plekje geven want hier moet je ook met volle focus staan", zegt Zwetsloot. "Het geeft ons extra energie om hier ook voor haar te staan en alles te laten zien." Oldenbeuving vult aan: "We gaan knallen voor Candy!" Bekijk hieronder een reportage over de Nederlandse skateboardploeg:

