Spelen voorbij voor roeier Florijn na positieve coronatest

De Olympische Spelen zijn alweer voorbij voor roeier Finn Florijn. Hij is positief getest op het coronavirus. De 21-jarige skiffeur was eerder op de dag in actie gekomen in de heats en plaatste zich voor de herkansing.

De zoon van voormalig olympisch kampioen Ronald Florijn moet voor tien dagen in quarantaine in Tokio.

Het is al het vierde coronageval in de Nederlandse olympische ploeg. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmie Oogink en een staflid van de roeiploeg gingen hem voor. Florijn zat afgelopen zaterdag op dezelfde vlucht vanuit Amsterdam naar Tokio.

'In één klap voorbij'

"Mijn toernooi was vandaag begonnen en nu is het in één klap voorbij", aldus de jonge roeier. "Ik kan er eigenlijk niet zoveel meer over zeggen." In de grote Nederlandse roeiploeg zitten heel wat kanshebbers op een medaille.

De leden van de roeiploeg die nu als zogeheten 'close contact' zijn aangemerkt, mogen onder speciale condities door op de Spelen. Ze worden apart vervoerd en slapen en eten op een eenpersoonskamer. Florijn had ook een kamer voor zichzelf.