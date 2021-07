Groenewegen opnieuw als eerste over de streep in Ronde van Wallonië

Dylan Groenewegen heeft in de Ronde van Wallonië zijn tweede etappezege te pakken. De renner van Jumbo-Visma troefde in de vierde etappe Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria af in de massasprint.

De sprinter pakte afgelopen dinsdag, tijdens de openingsrit van de Ronde van Wallonië, zijn eerste overwinning sinds zijn rentree in het wielerpeloton. Groenewegen reed in mei weer zijn eerste koers, nadat hij een schorsing van negen maanden had uitgezeten.