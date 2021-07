Oostenrijkse verdediger Trauner verruilt LASK voor Feyenoord

Feyenoord gaat zich versterken met Gernot Trauner. De Oostenrijkse verdediger komt over van LASK en moet alleen nog medisch gekeurd worden, meldt de voetbalclub uit het Oostenrijkse Linsk op sociale media.

Trainer Arne Slot was op zoek naar een rechtsbenige verdediger na het vertrek van Uros Spajic en Eric Botteghin. Trauner is met zijn 29 jaar ervaren en was de aanvoerder van LASK.

Donderdagavond speelde Feyenoord in de Conference League tegen FC Drita met middenvelder Leroy Fer in de verdediging.