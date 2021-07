Zeker zes mensen overleden na kopen van 'zelfmoordpoeder'

Ten minste zes mensen zijn overleden nadat zij een middel waarmee ze zelfmoord konden plegen kochten bij een 28-jarige man uit Eindhoven. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De verdachte verkocht het middel vanaf november 2018 tot en met juni 2021.

Mogelijk verkocht hij het middel aan honderden personen, zegt een woordvoerder van het OM. Bij zes personen is dit nu vastgesteld. Het OM onderzoekt nu of ook anderen het middel hebben ingenomen en eraan zijn overleden.

Braakneigingen

De man werd dinsdag in zijn woning aangehouden voor hulp bij zelfdoding. Ook wordt hij verdacht van overtreding van de Geneesmiddelenwet en van witwassen.

Hij zou ook een medicijn hebben verkocht dat braakneigingen voorkomt en dat normaal gesproken alleen via artsen en apothekers is te krijgen. De man is geen van beide. Het witwassen heeft betrekking op het geld dat hij met het dodelijke middel en het medicijn verdiende.

Marktplaats

Volgens het Openbaar Ministerie kwam de man in beeld na het overlijden van een vrouw uit Best in mei. Bij deze vrouw werden een verdacht middel en gegevensdragers aangetroffen die leidden naar de Eindhovenaar.

Uit een onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de man het middel op Marktplaats aanbood. Voor 20 euro stuurde hij het middel toe of kon je het komen ophalen in Eindhoven.

Volgens het OM was de man lid van de Coöperatie Eigen Wil. Ook uit zijn socialemedia-account blijkt volgens RTL dat hij een voorstander is van een zelfgekozen levenseinde. Zo volgt hij onder meer het account van de Voluntary Euthanasia Party, een Australische politieke partij die pleit voor euthanasie, en Philip Nitschke, de oprichter en directeur van de pro-euthanasiegroep Exit International.