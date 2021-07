Medewerkers Haagse ggz-instelling herdenken doodgeschoten collega Martin (53)

Medewerkers van de Haagse ggz-instelling Parnassia hebben vanmiddag afscheid genomen van beveiliger Martin (53), die vorige week maandag bij de instelling door een patiënt werd doodgeschoten.

Voor het begin van de dienst werd er een erehaag gevormd. Deelnemers hielden een witte roos vast als steunbetuiging.

De herdenkingsdienst was in de tuin van de H. Franciscuskerk in Den Haag. Meerdere sprekers kwamen aan het woord en er was muziek, meldt Omroep West. Bij de dienst was ook burgemeester Van Zanen van Den Haag aanwezig, net als wethouder Armand van de Laar van Rijswijk.

Verbindende factor

Het verdriet is groot bij de collega's. "We hebben de afgelopen dagen enorm geleden onder het verlies", vertelde zijn collega Serdar Isik aan Omroep West. "Het doet nog steeds pijn."

Martin, die zelf uit Rijswijk kwam, werd door zijn collega's "de vader van de Leggelostraat" genoemd. "We hebben meerdere afdelingen en hij was daartussen de verbindende factor", zegt Isik. "Echt het sleutelstuk. Juist daarom is het verlies zo enorm."

Om de nabestaanden te steunen begon Isik een crowdfundingsactie. "Ik kon dat niet zomaar voorbij laten gaan. Ik weet dat geen enkel bedrag de pijn zal compenseren bij zijn dierbaren, maar ik hoop dat we de financiële last toch een beetje kunnen verlichten, zodat zij zich echt kunnen richten op de rouw." Het streefbedrag van 5000 euro is ruimschoots gehaald. De teller staat nu op ruim 36.000 euro.

Minuut stilte

De bestuursvoorzitter van Parnassia heeft Martin eerder een held genoemd, omdat hij een andere zorgmedewerker probeerde te beschermen toen zij werd aangevallen. De 36-jarige vrouw uit Rijswijk raakte gewond, maar is na een operatie buiten levensgevaar.

Martin overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De schutter, een man van 67 uit Rijswijk, maakte vlak na de aanval een einde aan zijn eigen leven. Vanmiddag om 12.00 uur werd er in ggz-instellingen in het hele land een minuut stilte gehouden naar aanleiding van de fatale schietpartij.