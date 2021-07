Iraanse leider Khamenei reageert op droogteprotesten, Amnesty wil einde geweld

In Iran heeft de hoogste geestelijk leider van het land, ayatollah Khamenei, voor het eerst gereageerd op de protesten die vorige week zijn uitgebroken in de zuidwestelijke provincie Khuzestan. Al dagenlang demonstreert de bevolking daar uit woede over de droogte die grote watertekorten veroorzaakt.

Khamenei zegt dat de bevolking zijn ongenoegen uit, maar dat het de mensen niet kwalijk kan worden genomen. "Hun problemen moeten worden opgelost. Verschillende organisaties zijn daarmee bezig en moeten daar ook met alle inzet mee doorgaan", zei Khamenei.

Met scherp geschoten

Intussen worden de demonstraties door het regime neergeslagen. Zo is een man doodgeschoten bij geweld dat door de politie wordt toegeschreven aan "contrarevolutionaire elementen".

De Iraanse staatsmedia melden vier doden, onder wie een politieagent. Maar Amnesty International zegt dat er al acht doden zijn gevallen. Dat zijn niet alleen demonstranten, maar ook omstanders, onder wie een tienerjongen.

Volgens de mensenrechtenorganisatie worden niet alleen traangas en waterkanonnen ingezet tegen vreedzame betogers, maar wordt er ook met scherp geschoten.

Amnesty noemt het inzetten van scherp geschut tegen ongewapende burgers een afschuwelijk middel en roept Iran op om daar onmiddellijk mee te stoppen.