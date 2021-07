Nieuwe module ISS met Europese robotarm kampt met pech onderweg

Ruimtevaartjournalist Anatoli Zak meldde gisteren dat Naoeka's hoofdmotoren niet naar behoren werken. Een andere bron heeft het over een storing in het brandstofsysteem.

De nieuwe ISS-module Naoeka, waaraan een grotendeels in Nederland ontwikkelde robotarm aan hangt, kampt sinds zijn lancering woensdagmiddag met vertraging door technische problemen. De module is in een baan om de aarde op eigen kracht onderweg om bij het ruimtestation te komen dat een stuk hoger vliegt, op zo'n 400 kilometer hoogte.

Het probleem moet snel worden opgelost. In de wat lagere baan waarin Naoeka nu om de aarde draait, heeft de module meer last van wrijving van luchtdeeltjes uit de bovenste lagen van de atmosfeer, waardoor de baan na verloop van tijd minder stabiel wordt.

Inmiddels is er voorzichtig goed nieuws: Roskosmos meldt dat een test met de motoren (volgens waarnemers zou het om de back-upmotoren gaan) is gelukt. Daarbij is ook de baan iets verhoogd. Om bij het ISS te komen moeten de vluchtleiders in Rusland de motoren nog een paar keer aanzetten.