Winst van ING gekelderd, grote stroppenpot voor coronategenvallers

ING heeft het afgelopen kwartaal harde klappen moeten incasseren vanwege de coronacrisis. De bank maakte weliswaar nog zo'n 300 miljoen euro winst, maar dat was bijna 80 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

De aanzienlijk lagere winst kwam voor een groot deel door de grote hoeveelheid geld die de bank opzij heeft gezet voor leningen die mogelijk niet meer door klanten worden terugbetaald. ING zette daarvoor 1,3 miljard euro extra opzij, bijna 5,5 keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

In het eerste kwartaal pakte de winst van ING daardoor ook al flink lager uit. Toen ging nog 661 miljoen euro naar de stroppenpot. Dat de voorzieningen voor slechte leningen in de voorbije periode flink zijn opgelopen, komt volgens ING onder meer door "enkele grote dossiers" in Duitsland, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Nederland. Om welke klanten het gaat, wordt niet naar buiten gebracht.

Optimistische topman

ING maakte vorige week ook al bekend circa 300 miljoen euro af te moeten schrijven. Die boekhoudkundige ingreep is nodig, omdat bepaalde bezittingen op de balans door de coronacrisis een stuk minder waard zijn geworden.

Toch lukte het de bank om de baten afgelopen kwartaal op peil te houden, op zo'n 4,7 miljard euro. Topman Steven van Rijswijk, nog maar kort de hoogste baas van ING, benadrukt dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugvallen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Ook kreeg ING meer geld binnen uit diensten voor bijvoorbeeld beleggers op de financiële markten. Afgezien van de genomen voorzieningen ging het daarom nog best goed met de bank, vindt Van Rijswijk.