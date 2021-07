Uitbreiding spoorknooppunt Zwolle is na twee jaar klaar

Na ruim twee jaar bouwen zitten de werkzaamheden voor de uitbreiding van spoorknooppunt Zwolle er definitief op. Morgen rijden de eerste treinen over nieuw spoor richting Noord-Nederland.

In Herfte, een buurtschap bij Zwolle, heeft spoorbeheerder ProRail een zogenoemde dive-under gebouwd. In een dive-under gaat het ene spoor onder het andere door, zodat treinen elkaar kunnen kruisen en niet op elkaar hoeven te wachten. Ook is het aantal sporen tussen Zwolle en Herfte verdubbeld. Dat moet leiden tot kortere reistijden en betere overstapverbindingen.

Treinen vanuit Meppel en Emmen kwamen tot nu toe vlak voor Zwolle samen op één spoor. Vertraging bij de ene trein, leverde daardoor wachttijd op voor de andere. Door de aanpassingen delen de treinen niet langer het spoor naar Zwolle.

"Dat betekent dat de sporen vanuit Meppel en die vanuit Emmen elkaar niet meer kruisen, maar dat dat ongelijkvloers gaat", vertelt een woordvoerder van ProRail aan RTV Drenthe. "Treinen uit Emmen kunnen in een keer doorrijden als er een probleem is tussen Meppel en Zwolle." Door de dive-under kunnen de treinen naar Meppel en Emmen ook tegelijk vertrekken.

Groot spoorplan

Station Zwolle is het schakelpunt tussen Noord-Nederland en de rest van het land en na Utrecht CS het grootste spoorknooppunt van Nederland. Het treinverkeer in de regio neemt toe. Om de toestroom aan reizigers in Zwolle op te vangen zijn de perrons daar verbreed.

De werkzaamheden zijn onderdeel van een groot spoorplan, waarbij er 1 miljard euro wordt geïnvesteerd in het spoor in Noord-Nederland. De grote bouwklus heeft in totaal ruim 250 miljoen euro gekost. De drie noordelijke provincies hebben 36 miljoen euro bijgedragen.

In september staan nog afrondende werkzaamheden aan onder andere de bovenleiding gepland.