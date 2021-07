Oldenbeuving en Martina glunderen bij openingsceremonie 29ste Zomerspelen

De openingsceremonie voor de 29ste editie van de Zomerspelen in Tokio is in volle gang. De traditionele vlaggenparade in het olympisch stadion, die vanwege het coronavirus voor lege tribunes plaatsvond, werd op ingetogen wijze gehouden.

Skateboardster Keet Oldenbeuving en sprinter Churandy Martina kwamen voor Nederland, dat als 39ste land aan de beurt was, met de vlag het stadion in.

De 37-jarige Martina, die aan zijn vijfde Spelen begint, en de 16-jarige Oldenbeuving voerden een bescheiden delegatie van 42 Nederlandse sporters en begeleiders aan. De Nederlandse equipe telt 288 sporters.

Traditiegetrouw liep de Griekse ploeg voorop met schutter Anna Korakaki en turner Eleftherios Petrounias als vlaggendragers tijdens de ceremonie, waarin meer dan 200 landen acte de présence geven.