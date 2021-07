29ste editie Zomerspelen officieel geopend met bescheiden ceremonie

De 29ste editie van de Zomerspelen is officieel geopend in Tokio. De openingsceremonie in het olympisch stadion, die vanwege het coronavirus voor lege tribunes plaatsvond, werd op ingetogen wijze gehouden.

Schutter Anna Korakaki en turner Eleftherios Petrounias waren namens Griekenland de vlaggendragers en openden daarmee de traditionele atletenparade. Meer dan 200 landen geven in Tokio acte de présence.