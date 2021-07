Mahmoud in vluchtelingenteam naar Tokio: 'Misschien geluk, maar ik heb hard gewerkt'

In 2016 deed voor het eerst een team van vluchtelingen mee aan de Spelen, bedoeld om topsporters die hun land van herkomst zijn ontvlucht toch een kans op olympisch succes te geven. In Rio de Janeiro bestond dat team uit 10 sporters, deze zomer zijn het er 29.

Hoe anders is dat nu? De 23-jarige Mahmoud maakt als sporter van het vluchtelingenteam van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zijn opwachting op de Olympische Spelen van Tokio. "Natuurlijk is dat een droom, dat is het voor alle atleten. Ik ben heel blij dat ik ben uitgekozen."

Toen hij zes jaar geleden naar Nederland kwam, had badminton aanvankelijk geen prioriteit voor Aram Mahmoud. Een veilig onderkomen vinden was veel belangrijker voor de jonge Syriër die vanwege de burgeroorlog zijn land ontvluchtte.

Mahmoud kreeg via een videomeeting, geleid door IOC-voorzitter Thomas Bach, te horen dat hij een van de uitverkorenen was. "Ik was heel blij toen ik mijn naam hoorde, dat was echt een gaaf moment."

"Het was voor mij ook niet heel duidelijk. Ik ben heel dankbaar voor de beurs van het IOC. Daarmee moest ik me vooral zoveel mogelijk ontwikkelen. Dat kon door mee te doen aan internationale toernooien. Uiteindelijk ben ik gekozen door wat ik de afgelopen twee jaar heb gedaan."

Voor zijn definitieve uitverkiezing maakte Mahmoud al deel uit van een groep van vijftig gevluchte topsporters die hun carrière in hun nieuwe landen konden voortzetten dankzij een beurs van het IOC. Van die vijftig maken er nu dus uiteindelijk 29 hun opwachting in Tokio.

Toen ik vertelde dat ik de beste van Syrië was, gingen ze voor me op zoek naar een club om mee te trainen.

Maar dat niet alleen. "Er is ook gekeken naar mijn achtergrond in Syrië", vertelt de badmintonner die in zijn vaderland tot de nationale top behoorde. "Uiteindelijk heb ik misschien geluk dat ik ben gekozen, maar ik heb er wel heel hard voor gewerkt."

In 2015 verliet Mahmoud Syrië, op de vlucht voor de burgeroorlog. "Eerst was het belangrijk om op een veilige plek te komen. Toen ik in het azc in Doetinchem vertelde dat ik de beste badmintonner van Syrië was, gingen ze op zoek naar een club waar ik kon meetrainen. Zo is het begonnen."

Bekijk hier een reportage met Mahmoud uit 2015: