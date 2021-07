ABP verwacht hogere pensioenpremie in 2022

Pensioendeelnemers van ambtenarenfonds ABP moeten voor volgend jaar rekening houden met een premiestijging. Van de 25,9 procent die het nu is, gaat de pensioenpremie naar 27,4 procent, verwacht het fonds. Dat komt neer op 9 euro netto per maand voor wie bruto 3500 euro per maand verdient. Dit jaar hebben deelnemers een soortgelijke verhoging gehad.

"We begrijpen dat de premiestijging gevolgen kan hebben voor uw begroting. Maar deze stijging is noodzakelijk", schrijft het fonds aan de deelnemers. "De pensioenen zijn aanmerkelijk duurder geworden, door de lage rente en doordat de verwachte beleggingsopbrengsten lager uitvallen."

In november wordt een definitief besluit genomen. Na de zomer is er nog overleg tussen vakbonden en werkgevers. Daar kan ook nog uitkomen dat ABP-deelnemers minder pensioenopbouw krijgen voor de premie die ze betalen. De stijging van die premie zou dan lager kunnen uitvallen.

Pensioendeelnemers van Zorg en Welzijn, het op ABP na grootste pensioenfonds, weten al langer dat ze per 2022 meer premie gaan betalen. Hier gaat het om een verhoging van 25 procent naar 25,8 procent. Ook het ABP waarschuwde vorig jaar al dat de premies de komende jaren waarschijnlijk omhoog moeten.