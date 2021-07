Podcast De Zomerdag: is kindertelevisie te braaf geworden?

In maart ontstond discussie over het nieuwe kinderprogramma Gewoon Bloot van de NTR, waarin kinderen vragen mogen stellen aan volwassenen die naakt voor hen staan. Tegenstanders vonden het ongepast om kinderen op deze manier met blote mensen te confronteren.

Aanleiding om met mediahistoricus Huub Wijfjes de geschiedenis van de kindertelevisie langs te lopen. Want in de jaren zeventig en tachtig was bloot in kinderprogramma's pas echt gewoon. Is kindertelevisie te braaf geworden?

