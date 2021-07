Door hoogwater getroffen huishoudens krijgen 1000 euro van Giro 777

Het Nationaal Rampenfonds geeft eenmalig 1000 euro aan alle huishoudens die zwaar getroffen zijn door de wateroverlast. De schenking is mogelijk doordat er al 8,5 miljoen euro is binnengekomen via Giro 777.

Het Nationaal Rampenfonds gaat het geld verstrekken aan de gemeentes. Zij gaan dat op hun beurt weer doorgeven aan zo'n 8000 huishoudens. "Ik verwacht dat het geld binnen een week of twee ook bij de mensen is. Daar hoeft geen bureaucratie aan vast te zitten", vertelt Clémence Ross-Van Dorp, voorzitter van het Nationaal Rampenfonds aan 1Limburg.

Gemeenten krijgen het geld door een aanvraag te doen bij het Nationaal Rampenfonds. Zij ontvangen vervolgens het aangevraagde bedrag. De gemeenten zullen communiceren hoe getroffen huishoudens zich kunnen melden voor het geldbedrag.

Giro 777 gaat verder

De voorzitter is blij met de vele donaties die zijn binnengekomen. "Door dit succes kan ook een gebaar van 1000 euro gemaakt worden naar diegenen die door de wateroverlast zwaar gedupeerd zijn." Ze ziet dat het hele land solidair is met Limburg. "Dat laat zien hoeveel kracht er in de samenleving zit."

Vanaf vanmiddag kunnen ook stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties hun aanvraag indienen voor maatschappelijke projecten, meldt Ross-Van Dorp. Komende week komt daarvoor een formulier online te staan.

Giro 777 zegt ondertussen verder te gaan met de steun. Zo lopen er acties om geld te werven voor kleinschalige projecten die de samenleving een extra steuntje in de rug geven. Ook stellen een aantal landelijke dagbladen advertentieruimte beschikbaar om aandacht te vragen voor Giro 777.