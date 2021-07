Finaleplaatsen zijn binnen, maar roeiers zijn nog niet tevreden: 'Kan ietsje beter'

Dubbelvier eenvoudig naar finale, maar nog niet tevreden: 'Kan beter' - NOS

De eerste olympische finaleplaatsen zitten in de tas voor de Nederlandse roeiers: de mannen- en vrouwendubbelvier kunnen zich na de series van vrijdag opmaken voor de strijd om de medailles. Maar dat betekent niet per se dat de roeiers tevreden uit de boot stapten in Tokio. De mannen van de dubbelvier, die hun heat probleemloos wonnen en als grote favoriet de finale in gaan, waren na afloop kritisch. "De opdracht was goed roeien. Dat hebben we nog niet helemaal gedaan. We kunnen nog ietsje beter", reageerde de enigszins ontevreden Abe Wiersma. Samen met Dirk Uittenbogaard, Koen Metsemakers en Tone Wieten vormt Wiersma het vlaggenschip van de Nederlandse roeivloot. Als regerend wereldkampioenen maken zij dinsdag een goede kans om na 25 jaar weer een Nederlandse olympische roeititel bij de mannen te veroveren.

Finales dinsdagnacht De finales van de dubbelvier voor mannen en vrouwen staan dinsdag 27 juli (vanaf 2.58 uur Nederlandse tijd) op het programma. De olympische races zijn rechtstreeks te volgen op NOS.nl, via de NOS-app, op NPO 1 en via NPO Radio 1.

Omdat ze zich direct hebben geplaatst voor de finale, heeft het viertal nog drie dagen om zich voor te bereiden op de race van hun leven. Daarin hopen de roeiers de puntjes op de i te zetten. Vooral de wind is een lastige tegenstander op het Japanse water. Die komt van alle kanten, waardoor het moeilijk is om controle over de boot te houden.

"Het zijn lastige condities. Je ziet daar een betonnen wand. Rond de 500 meter zit een gat, waardoor de wind er vol in kan komen. Dan trekt de boot enorm weg en moet je goed focussen om hem recht te kunnen houden. Het is niet mis gegaan, maar het kan beter", legt Wiersma uit. Spannende finale Polen en Italië, de nummers twee en drie van de WK van 2019, zijn de voornaamste concurrenten van Nederland in de finale. Zij plaatsten zich eveneens probleemloos voor de finale, in dezelfde tijd als Nederland. Dat de finale spannend gaat worden, is dus duidelijk. "Absoluut", besluit Wieten. Ook de vrouwendubbelvier gaat de komende drie dagen gebruiken om te werken aan "verbeterpunten". De boot met Nicole Beukers, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Laila Youssifou eindigde in hun serie als tweede achter het Duitse kwartet. En ook de vrouwen hadden het moeilijk met de wind.

Vrouwendubbelvier ziet nog ruimte voor verbetering in finale: 'Allemaal kijken!' - NOS