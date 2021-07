Verdachten moordcomplot president Madagaskar hebben Franse achtergrond

Op het Afrikaanse eiland Madagaskar zijn zes mensen aangehouden die een moordaanslag op president Rajoelina zouden hebben beraamd. De minister van Openbare Veiligheid zegt dat het gaat om drie verdachten uit Madagaskar, een Fransman en twee met een dubbele (Frans-Malagassische) nationaliteit.

De zes zijn aangehouden na een maandenlang onderzoek. Twee van de verdachten zouden vroeger in dienst zijn geweest van het Franse leger.

Politieke onrust

Over de achtergronden van het moordcomplot is verder weinig bekend. President Rajoelina is sinds 2019 voor de tweede keer president van de voormalige Franse kolonie die in 1960 onafhankelijk werd.

Rajoelina kwam voor het eerst aan de macht in 2009 na een staatsgreep waarbij president Ravalomanana werd afgezet. Rajoelina bleef president tot 2014 en won in 2019 de verkiezingen van Ravalomanana. Die laatste beweerde dat de verkiezingen frauduleus waren verlopen.