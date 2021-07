Boogschutters beginnen goed aan Spelen: mannen tweede in landenklassement

In de olympische plaatsingsronde kregen alle deelnemers 72 pijlen. Op basis van de uitslag werd de indeling voor de wedstrijden in de knock-outfase bepaald. Binnen de Nederlandse ploeg stond er ook nog een plek in de gemengde landenwedstrijd op het spel.

In het landenklassement eindigde het trio zelfs op de tweede plaats, achter het ongenaakbare Zuid-Korea, dat met Kim Je-deok, Oh Jin-hyek en Kim Woo-jin bestond uit de nummers één, drie en vier van het individuele klassement.

Wijler was de hele ochtend de beste Nederlander. Daardoor mag hij zaterdag met Gabriela Schloesser-Bayardo schieten in de gemengde wedstrijd. Het Nederlandse duo behoort daarin tot de kanshebbers op een medaille.

Tegenstander Schloesser valt flauw

Schloesser-Bayardo eindigde in de plaatsingsronde als twintigste. De geboren Mexicaanse, die als eerste vrouwelijke recurve-schutter in 25 jaar actief is voor Nederland op de Spelen, kwam tot een score van 652 punten. Ze schoot 23 keer een tien (de hoogste score, in het midden van het bord), maar ook vijftien keer een acht en twee keer een zeven.

Donderdag schiet ze in de eerste ronde tegen Svetlana Gombojeva. De Russin, die de 45ste score noteerde, raakte na afloop van de plaatsingsronde even buiten bewustzijn door de warmte. "Blijkbaar kan ze er niet goed tegen om de hele dag in de hitte te staan", zei haar coach. Het was zo'n 33 graden op de baan.