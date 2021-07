Van Rouwendaal in topvorm naar Olympische Spelen: 'Kan iets moois gebeuren'

"Volgende week is de 200 meter rugslag en over dertien dagen het open water, dus ik heb nog tijd", verklaart Van Rouwendaal haar lange training van donderdag.

Over ruim een week moet Sharon van Rouwendaal voor het eerst aan de bak op de Olympische Spelen in Tokio. Het zwembad heeft in elk geval geen geheimen meer voor haar, na een trainingssessie van ruim twee uur en 7,5 kilometer aan baantjes.

Berkhahn verwondert zich nog altijd over wat Van Rouwendaal fysiek allemaal aankan en is blij met haar aanwezigheid in de groep. "Dat is ook voor de Duitse zwemmers goed. Ze leren veel van Sharon."

Van Rouwendaal zelf is in elk geval klaar voor de Spelen. "Ik ben in topvorm. Als alles goed gaat, dan denk ik dat er wel iets moois kan gebeuren."