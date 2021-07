Nog ruim 150 vermisten in Duitsland: puinhopen meter voor meter afgezocht

Voor een brug in Altenahr hebben zich bomen, caravans en auto's opgehoopt. - AP

Een week na de watersnoodramp in Duitsland gaat het zoeken naar doden en vermisten nog altijd door. Inmiddels zijn bijna 170 doden geborgen. Daarvan moet nog zeker de helft geïdentificeerd worden. Meer dan 150 mensen staan nog opgegeven als vermist, vooral in de regio Ahrweiler in de Eifel. Honden en identificatieteams speuren in de eindeloze puinhopen naar overlevenden, maar de kans dat ze nu nog worden gevonden, is klein. "Een week na zo'n gebeurtenis neemt de kans dat vermisten nog in leven zijn, natuurlijk af", zegt deelstaatminster van Rheinland-Palts Roger Lewentz. "En ik kan vandaag ook niet zeggen dat we het lot van alle 155 vermisten gaan ophelderen." Veel mensen keren ook weer terug naar huis en treffen daar grote puinhopen aan:

Veel Duitsers zijn alles kwijt na verwoestende overstromingen - NOS

Omdat de hulpdiensten met acute noodhulp bezig waren, kan op veel plekken nu pas een begin gemaakt worden met het leegpompen van kelders. Daarbij verwachten de autoriteiten ook nog slachtoffers te vinden. Lewentz vertelt over de enorme operatie: "We gaan meter voor meter af, eerst langs de rivier, maar ook door de huizen. Het moet gestructureerd gaan. Het is de taak van de politie om lichamen veilig te stellen. Je moet niet willen dat buren elkaar vinden."

Quote In Altenahr ruikt het naar de dood. Vrijwilliger