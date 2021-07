Wordt Great Barrier Reef bedreigd erfgoed? Unesco stemt, Australië is tegen

Hoe slecht is het gesteld met het Great Barrier Reef? Niet goed, als je het werelderfgoedorganisatie Unesco van de Verenigde Naties vraagt. De organisatie heeft aangeraden om het Australische koraalrif het stempel 'in gevaar' toe te kennen. Maar de Australische regering ziet dat absoluut niet zitten. De afgelopen weken heeft het land daarom sterk gelobbyd bij de twintig andere leden van de Unesco-commissie, die zich vandaag over die vraag buigt, om te voorkomen dat een meerderheid voor stemt.

Australië wijst de beschuldigende vinger naar China. De slechte relatie tussen de twee landen zou ervoor zorgen dat China, dat de commissie nu voorzit, probeert om via Unesco Australië dwars te zitten. Maar koraalexperts wijzen die suggestie van de hand: "Australië is al veel eerder gewaarschuwd", zegt koraalrifbioloog Erik Meesters van de universiteit in Wageningen. "Ze hebben te weinig hun best gedaan om voor verbetering te zorgen."

De laatste keer dat Unesco het Great Barrier Reef beoordeelde, was in 2015. Sindsdien is het koraalrif sterk achteruit gegaan. Door de hoge temperatuur van het zeewater heeft Australië in 2016, 2017 en 2020 te maken gekregen met verbleking. Daardoor stierf het koraal massaal. "Er is misschien nog 25 procent over, dat herstel je niet zomaar", zegt Meesters.

Kloppend hart van de oceaan

Er staan nu 53 Werelderfgoed-locaties op de 'in gevaar'-lijst. Mocht Unesco ook het Great Barrier Reef daar op zetten, dan is dat de eerste keer dat dat gebeurt vanwege klimaatverandering. Bioloog Max Janse van Burgers Zoo is er voorstander van: "Het is een belangrijk signaal dat er echt iets moet gebeuren."

Het tegenargument van Australië is dat er nog 82 andere Werelderfgoed-locaties zijn die door klimaatverandering bedreigd worden. Dat het Great Barrier Reef er nu uitgepikt wordt, is oneerlijk, zei minister van Milieu Susan Ley toen Unesco vorige maand z'n voornemen duidelijk maakte.

Janse kan zich daar wel iets bij voorstellen: "Het gaat wereldwijd slecht met koraalriffen en klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Maar het Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld: het bevat 10 procent van het wereldwijde koraal." Koraalrif is het kloppend hart van de oceaan, zegt Janse: "Zoals het er nu voorstaat is er in 2050 niet veel meer van over. Dus er moet nu echt iets gebeuren."