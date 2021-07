Wekdienst 23/7: Olympische Spelen van start • Herdenking doodgeschoten beveiliger

Goedemorgen! Vandaag gaan de Olympische Spelen officieel van start met de openingsceremonie in Tokio. En in Scheveningen opent koning Willem-Alexander het Olympic Festival. Daar worden Nederlandse medaillewinnaars die terugkeren uit Tokio de komende weken gehuldigd.

Vooral in het noorden en midden is het bewolkt. Later breekt vanuit het zuiden de zon vaker door en het blijft nagenoeg droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het 21 tot 25 graden. In het weekend is het broeierig warm met enkele buien. Na het weekend blijft het wisselvallig en is het minder warm.