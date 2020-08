Honderd jaar voetbal in Volendam: van Victoria tot 'Heen en Weer'

FC Volendam-trainer Stanley Menzo gaat op de schouders van de spelers na de promotie in 2008 - ANP

Voor de tiende keer met de botter 'Heen en Weer' door Volendam, in het jaar waarin 100 jaar voetbal in het dorp wordt gevierd. Hoe mooi zou dat zijn geweest? Helaas voor FC Volendam, dat als periodewinnaar recht had op deelname aan de play-offs om promotie, dwarsboomde het coronavirus dit droomscenario. Maar feest is het dit jaar evengoed bij 'het andere Oranje'. Woensdagavond speelde de proftak van FC Volendam een speciale jubileumwedstrijd tegen de amateurtak, RKAV Volendam. Compleet met jubileumshirts met daarop een speciaal '100 jaar Volendam'-logo.

"We wilden heel graag een ouderwetse open dag, met alle artiesten erbij. Normaal gesproken is dat een spektakel, maar dat gaat nu helaas niet", zegt Keje Molenaar. De oud-speler van FC Volendam houdt zich sinds anderhalf jaar bezig met het technische beleid van de club. Net als veel voormalige spelers die uiteindelijk terugkeren bij hun club.

"Volendam is een klein, gesloten dorpje waar iedereen elkaar kent. Dan kom je ook altijd weer met elkaar in contact. Het bloed kruipt, om het zo maar te zeggen. Anderhalf jaar geleden hebben Wim Jonk, Jan Smit en ik elkaar gevonden. 'Laten we kijken of we de club weer nieuw leven in kunnen blazen', zeiden we tegen elkaar."

Recordhouder Het voetbal in Volendam begon in 1920 met de oprichting van Victoria. Negen jaar later ging de club verder als RKSV Volendam en werden de clubkleuren oranje-zwart. In 1955 trad Volendam, een jaar na de invoering, toe tot het betaalde voetbal. In 1977 vond er een afsplitsing plaats tussen de profs (FC Volendam) en de amateurs (RKAV). FC Volendam is recordhouder (negen keer) wat betreft het aantal promoties naar de eredivisie. In 1959 gebeurde dat voor het eerst, waarna de selectie bij de huldiging met een botter op een aanhangwagen door het dorp werd gereden. Dat zou in de loop der jaren nog acht keer gebeuren, waarbij de botter omgedoopt werd tot 'Heen en Weer.' Net als zo vaak als de Volendammers promoveerden, degradeerden ze weer. De laatste keer was in 2009 en sinds dat jaar speelt de club in de eerste divisie.

Voor de aftrap van de oefenwedstrijd tussen FC en RKAV Volendam galmen de spelersnamen door het stadion. "Tol, Plat, Visser..." Het zijn de bekende Volendamse namen. Molenaar: "Dat is toch mooi? Volgens mij vinden mensen buiten Volendam dat ook leuk om die ouderwetse namen te zien. "Karregat, Kwakman, Veerman, Schilder... Het is iets om trots op te zijn."

Vanaf de tribunes wordt instemmend geknikt. Keurig verspreid over twee tribunes, geheel volgens het coronaprotocol, zien de fans de de profs onder leiding van Wim Jonk met 5-0 winnen. "Blij dat er weer een Volendammer aan het roer staat. Dat is het beste en zo hoort het ook", zo klinkt het her en der. In de fanshop tellen de medewerkers het geld. De jubileumshirts zijn als zoete broodjes over de toonbank gegaan. Het leeft in Volendam. "Voetbal is, na zwemmen, het eerste dat je hier leert als klein kind. Om voetbal kun je niet heen als je hier bent geboren of als je hier komt wonen", vertelt een steward.