Titelfavoriet mannendubbelvier roeit overtuigend naar finaleplaats in Tokio

De Nederlandse roeiers zijn goed begonnen aan de Olympische Spelen. Vijf van de zes boten die vrijdagnacht - nog voor de openingsceremonie - in actie kwamen, wisten zich bij de series te plaatsen voor het vervolg van het olympische toernooi. Alleen skiffeur Finn Florijn moest genoegen nemen met een plek in de herkansingen.

De finales van de dubbelvier voor mannen en vrouwen staan dinsdag vanaf 2.58 uur Nederlandse tijd op het programma. De titelstrijd is live te volgen op NOS.nl, via de NOS-app, NPO1 en NPO Radio 1.

Ook de vrouwendubbelvier wist zich in Tokio te plaatsen voor de finale. De boot met Nicole Beukers, Inge Janssen, Olivia van Rooijen en Laila Youssifou eindigde in hun serie als tweede achter het Duitse kwartet en dat was voldoende voor een plek in de titelstrijd op dinsdag.

De nummers twee en drie van de WK van 2019, Polen en Italië, plaatsten zich in de andere heat eveneens voor de finale. Op de finish had Polen 0,03 seconde voorsprong op Italië. De finale wordt spannend: alle drie de favorieten finishten na 5.39.

Ook de twee andere Nederlandse vrouwenboten die op de eerste roeidag in Tokio in actie kwamen, de dubbeltwee en de skiff, plaatsten zich voor de volgende ronde. Lisa Scheenaard en Roos de Jong, die bij de laatste WK brons veroverden, wonnen hun serie en zijn door naar de halve finales.

Het Nederlandse viertal, dat in deze samenstelling Europees kampioen werd in 2020 en 2021, kwam 1,14 seconde tekort voor de winst. Olympisch goud zit er waarschijnlijk niet in, gezien de overmacht van China. Nederland zal met Duitsland, Groot-Brittannië, Polen en Italië strijden om zilver en brons.

Skiffeuse Sophie Souwer eindigde in haar serie als tweede achter Emma Twigg; de beste drie roeien maandag in de kwartfinales. De 34 jarige Twigg behoort al jaren tot de wereldtop, heeft vijf WK-medailles in de kast hangen en werd zowel in 2012 als in 2016 vierde bij de Spelen.

Olympisch record Twellaar en Broenink

De Nederlandse mannendubbeltwee is ook door naar de halve finales. Melvin Twellaar en Stef Broenink roeiden in de derde serie met grote overmacht naar de winst. Twellaar en Broenink stapten vorig jaar samen in de dubbeltwee en veroverden prompt de Europese titel. Dit seizoen werden ze tweede bij de EK en derde bij de Rotseeregatta in Luzern.

Nu namen ze ze meteen afstand van de concurrentie en roeiden ze met 6.08,28 de snelste tijd van de series en bovendien een olympisch record.