486 dagen na het uitstel gaan de uitgeklede Spelen van Tokio toch echt beginnen

486 dagen na het besluit van IOC-voorzitter Thomas Bach om de Olympische Spelen van 2020 uit te stellen, gaat de 32ste editie vandaag officieel van start. De onzekerheid is in die 486 dagen nooit verdwenen, maar begeleid door zeer strenge voorschriften zijn duizenden atleten uit 204 landen dan toch samengekomen in Tokio.