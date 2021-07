Oud-ministers El Salvador gearresteerd, OM zoekt ook oud-president

Het Openbaar Ministerie in El Salvador heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen oud-president Sánchez Cerén. Hij wordt onder meer verdacht van witwassen en het aannemen van steekpenningen.

De zaak heeft betrekking op de regering van president Funes, die van 2009 tot 2014 de leiding had in het Midden-Amerikaanse land. Sánchez Cerén was in die periode zijn vicepresident en volgde hem in 2014 op als president.

Volgens het OM is het nog niet gelukt om Sánchez Cerén te arresteren, omdat hij in het buitenland verblijft. Wel zijn andere leden van de regering-Funes aangehouden, onder wie de ministers van Volksgezondheid, Werkgelegenheid en Financiën.

In totaal hebben de tien verdachten de staat voor meer dan 350 miljoen dollar opgelicht, stelt het OM.