Veel meer verdrinkingen in 2020, meer dan de helft 60-plus

Het aantal mensen dat in Nederland verdrinkt, is afgelopen jaar flink gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2020 kwamen 107 Nederlanders om het leven in het water. Een jaar eerder waren dat er nog 76, wat weer flink lager was dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (87). Ook verdronken in 2020 dertig mensen die niet in Nederland wonen in Nederlandse wateren.

Meer dan de helft van de Nederlanders die verdronken was 60 jaar of ouder en verreweg de meesten waren man. Uit de CBS-cijfers blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse-migratieachtergrond een tot vier keer hogere kans hebben om te verdrinken dan mensen met een Nederlandse achtergrond.

Gemiddeld vindt ruim twee op de drie verdrinkingen plaats in open water. Dat kan een sloot of kanaal zijn, maar ook een recreatieplas, vijver of zee.

Kinderartsen trokken afgelopen week nog aan de bel vanwege het aantal kinderen dat verdrinkt. Dat zijn er zo'n zeven per jaar en dat cijfer daalt de laatste tijd niet meer. De meeste kinderen die verdrinken zijn jonger dan 5.