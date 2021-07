Fors meer uitgegeven bij Europese webwinkels in lockdown

Nederlanders hebben gedurende de laatste lockdown steeds meer hun weg gevonden naar Europese webwinkels (buiten Nederland) dan voorheen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nederlandse consumenten gaven in de eerste drie maanden van dit jaar bij die Europese onlinewinkels 63 procent meer uit dan in het eerste kwartaal van 2020. Concreet gaat het om 800 miljoen euro dat in het eerste kwartaal werd uitgegeven bij Europese webwinkels tegenover 500 miljoen in de vergelijkbare periode in 2020.

Hoewel Nederlanders al sinds 2014 elk kwartaal meer uitgeven bij Europese webwinkels, namen de aankopen en de uitgaven sinds de coronamaatregelen extra snel toe. Vanaf 15 december vorig jaar moesten veel non-foodwinkels dicht, en namen meer mensen hun toevlucht tot online winkelen.

Ondanks die gegroeide belangstelling voor Europese webwinkels vormen de uitgaven maar enkele procenten van de totale uitgaven aan bestedingen van Nederlanders.

Ook Nederlandse internetverkopers boekten in het eerste kwartaal een recordomzetgroei. Ze zagen hun omzet in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar groeien met ruim 85 procent. Die sterke groei is vooral toe te schrijven aan bedrijven die zowel in winkels als online verkopen. Zij zagen hun omzet via de website meer dan verdubbelen in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Ook het aantal webwinkels nam fors toe, met maar liefst 30 procent in vergelijking met een jaar eerder.