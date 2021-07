Feyenoord bijt zich stuk op FC Drita in tweede voorronde Conference League

Naoufal Bannis na een gemiste kans tegen FC Drita - ANP

Feyenoord heeft in de tweede voorronde van de Conference League zichzelf een slechte dienst bewezen door niet te winnen van een stug FC Drita. De bescheiden club uit Kosovo hield de Rotterdammers op 0-0. Volgende week is de return in De Kuip. FC Drita ontving de Rotterdammers in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, omdat het eigen stadion niet aan de eisen voldeed. Desondanks zaten er flink wat supporters (zo'n 3.500) van de thuisclub op de tribune.

Uitdoelpuntregel geschrapt De Europese voetbalbond UEFA heeft de regel dat uitdoelpunten dubbel tellen bij een gelijke stand geschrapt. Dit seizoen zal er bij een gelijke eindstand in Europese clubcompetities een verlenging komen en als dat nodig is strafschoppen. De UEFA schrapt de regel uit 1965, omdat het thuisvoordeel in de loop der jaren minder is geworden. Het zou onjuist zijn om aan een uitdoelpunt meer gewicht toe te kennen dan aan een thuisdoelpunt.

In de eerste helft viel er weinig te beleven voor de fanatieke Drita-aanhang. Feyenoord had de overhand, maar dat resulteerde niet in veel uitgespeelde kansen. Naoufal Bannis liep zich na zes minuten vrij. Hij stuitte echter op de doelman. Dat was ook direct het gevaarlijkste moment van de bezoekers in de eerste helft. Alleen op een schot van Jens Toornstra moest de keeper nog in actie komen. De bal kwam recht op hem af en zijn vuisten erachter zetten, was voldoende om een Feyenoord-doelpunt te voorkomen. Grote kansen na rust Na rust werden de Rotterdammers steeds gevaarlijker en was Tyrell Malacia zelfs dicht bij de openingstreffer. De Kosovaarse doelman dook echter naar de goed hoek en stompte de bal uit het doel.