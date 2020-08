'Alsof een vlammenwerper op me was gericht'

"Toen ik bijkwam, was alles zwart. Ik kon niets zien. Het was als het begin van een film in de bioscoop, als de witte frames voorbijflitsen zonder geluid." Tsumoto Yamaguchi (29) had even geen idee wat er net was gebeurd.

Het was zijn laatste dag in Hiroshima, na een detachering van drie maanden in een scheepswerf daar. Toen hij vanmorgen rond 08.15 uur uit de tram stapte richting zijn werk, zag hij een enkel vliegtuig overkomen. Het wierp iets af aan twee parachutes.

"Ik keek ernaar en plotseling: een flits als van magnesium", herinnert hij zich. "Ik werd door een vurige wind omvergeblazen."