Drang of dwang als vaccinatiegraad in Nederland te laag blijft?

Het moment dat iedereen die dat wil gevaccineerd is, komt dichterbij. Nu is 46 procent van de Nederlanders volledig gevaccineerd, maar dat moet naar 85 procent. Wat als het percentage daaronder blijft steken? "Als er weer beperkende maatregelen nodig zijn omdat de IC's vol liggen met mensen die zich wel hadden kunnen laten beschermen, zou er wrok in de samenleving kunnen ontstaan", zegt rechtsfilosoof Roland Pierik.

In de Verenigde Staten worstelen politici al met de stagnerende vaccinatiegraad. Die blijft daar steken op 68 procent. Ongeveer 20 procent van de bevolking zegt daar sowieso geen vaccin te willen, tenzij het verplicht wordt door hun werkgever, meldt de BBC.

In Nederland ziet het er rooskleuriger uit: begin juli was de vaccinatiebereidheid gemiddeld 89 procent. Toch zijn er specifieke groepen waar dat percentage een stuk lager ligt. In Amsterdam laat slechts een kwart van de Marokkaanse Nederlanders zich inenten. Volgens Pierik moet de overheid in ieder geval kijken naar de groepen die moeilijk te bereiken zijn en de buurten waar de vaccinatiegraad laag is. "Daar zullen ze hard aan moeten werken om die te overtuigen. Met de bus de wijken in."

Alleen welkom na vaccinatie

Ook het inperken van de vrijheid van niet-gevaccineerden kan een optie zijn. "Zo'n ingreep moet dan wel noodzakelijk en proportioneel zijn", aldus Pierik. "Noodzakelijk betekent dat het echt nodig is om een nieuwe uitbraak tegen te gaan. Proportioneel betekent dat je niet met een kanon op een mug moet schieten."

Frankrijk voerde al wel vergaande maatregelen in. Daar moet al het zorgpersoneel zich verplicht laten vaccineren voor 15 september. Wie dat niet doet, hangt een sanctie boven het hoofd. Vanaf begin augustus zou een 'bewijsplicht' gaan gelden in Franse café's, bioscopen, openbare gelegenheden en openbaar vervoer. Je bent dan alleen welkom als je volledig gevaccineerd bent, een negatieve test hebt of onlangs hersteld bent van een coronabesmetting. Duizenden mensen gingen in protest de straat op, waarna de regering een deel van de maatregelen voorlopig terugschroefde.