'Monsterprojectiel' veegt Japanse stad van de kaart

Het wapen werd voor het eerst afgeworpen boven de Japanse stad Hiroshima. Doordat de stad na de explosie in een wolk van stof en rook werd gehuld, konden verkenningsvliegtuigen nog niet de precieze omvang van de schade vaststellen. Het feit dat ook Tokio nog geen inschatting kon geven, is veelzeggend: contact met het gebied is totaal verloren gegaan.

"We hebben 2.000.000.000 dollar uitgegeven aan de grootste wetenschappelijk gok in de geschiedenis - en gewonnen."

Afgelopen juli had het Amerikaanse leger in het geheim al eens dit explosief getest in de afgelegen woestijn van de staat New Mexico. Zelfs op kilometers afstand merkten ooggetuigen daar nog de enorme kracht die werd ontketend.

"Er ontstond een verblindende lichtflits die het hele gebied helderder verlichtte dan bij daglicht. Toen kwam een geweldig aanhoudend gebulder en een zware drukgolf. Twee man die buiten het testcentrum stonden, werden omvergeblazen."