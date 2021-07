'Overleveringsverzoek Mallorca is precisiewerk, daarom duurt het lang'

Volgens correspondent Rop Zoutberg zijn er twee redenen dat het lang duurt. De eerste is dat "de ambtelijke molens nu eenmaal traag draaien in Spanje" en de andere reden is dat acht verdachten "na de gebeurtenissen razendsnel vertrokken naar Nederland". "Als ze in Spanje waren gebleven was het een stuk makkelijker geweest voor justitie", aldus Zoutberg.

Er is nog altijd geen Europees overleveringsverzoek van Spanje aan Nederland voor de acht mannen die verdacht worden van de zware mishandeling op Mallorca. Die mishandeling kostte het leven van een 27-jarige man uit Waddinxveen. De acht verdachten zijn van het Spaanse eiland gevlucht naar Nederland. Een negende verdachte is nog wel op Mallorca.

Maar nu moet je een beroep doen op het Europees overleveringsverdrag en dat moet heel precies gebeuren, legt hij uit. De politie is nog bezig bezig met het uitwerken van de individuele beschuldigingen tegen de negen verdachten.

"Iedere jongen moet apart geïdentificeerd worden en er moet heel precies worden omschreven waarvan hij wordt verdacht en wat zijn rol is geweest in de mishandeling. Een Europees aanhoudingsverzoek is een zwaar middel. De Spaanse politie kan het zich niet veroorloven fouten te maken", aldus Zoutberg.

Initiatief ligt in Spanje

De Nederlandse justitie is in afwachting van het overleveringsverdrag intussen zelf alvast begonnen met een onderzoek naar de toedracht van de dodelijke mishandeling. Maar het initiatief voor de vervolging van de verdachten ligt bij de Spaanse officier, benadrukt het Openbaar Ministerie.

Toch ziet het OM op dit moment al voldoende rechtsgrond voor een eigen onderzoek omdat het om Nederlandse verdachten en een Nederlands slachtoffer gaat.

Hersenschade

De fatale mishandeling vond vorige week in de nacht van dinsdag op woensdag plaats. Een groep Gooise jongeren viel 's nachts een groep van vijf Nederlandse vrienden aan in Playa de Palma. Een 27-jarige man uit Waddinxveen belandde in het ziekenhuis nadat hij hard tegen het hoofd was geschopt. Hij overleed zondag aan de gevolgen van hersenschade.

Acht verdachten zijn na de aanslag terug naar Nederland gevlogen. Een negende verdachte, die was achtergebleven om de sleutel van het vakantiehuis in te leveren, is zondag opgepakt. Dinsdag werd hij vrijgelaten. Uit camerabeelden bleek dat hij niet meedeed aan de aanval op het slachtoffer.

Bij de plek waar de 27-jarige Nederlander dodelijk werd mishandeld zijn dinsdag bloemen gelegd: