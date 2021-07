Opnieuw wereldwijd websites plat door storing bij één bedrijf, reden tot zorg?

Opnieuw wordt duidelijk dat het internet erg kwetsbaar is omdat het afhankelijk is van maar een paar partijen, zegt tech-redacteur Joost Schellevis: "Veel sites maken gebruik van maar één van drie leveranciers. Naast Fastly en Akamai heb je ook nog Cloudflare die zulke diensten verleent."

Bij Akamai werd een fout gemaakt bij het updaten van de instellingen van de software die het internetverkeer over de servers verdeelt, zegt het bedrijf op Twitter . Toen de update werd teruggedraaid, was de storing verholpen.

Vorige keer lagen websites van de Britse overheid tot aan de The New York Times eruit. Ditmaal werden onder meer Nederlandse banken, nieuwssites als NU.nl en AD.nl en politie.nl getroffen. Bij Fastly werd de storing veroorzaakt door een fout in de software. Eén klant maakte een aanpassing en vervolgens lag 85 procent van het netwerk plat.

Er zijn niet zo veel zogeheten contentdistributienetwerken (CDN). Dus als er een storing is bij een bedrijf dat zo'n dienst aanbiedt, kunnen de gevolgen groot zijn. Anderhalve maand geleden lagen er wereldwijd websites plat vanwege een storing bij Fastly , vanavond was dat het geval door een storing bij concurrent Akamai . In beide gevallen duurde de storing ongeveer een uur.

De gegevens van een website staan dan verdeeld over verschillende servers wereldwijd. Als een gebruiker naar een website gaat, bepaalt de CDN welke server op dat moment de informatie naar de gebruiker stuurt. Dat zorgt ervoor dat websites heel snel laden, waar je je ook bevindt. Het is voor bedrijven ook handig om gebruik te maken van een CDN omdat die beschermen tegen DDOS- en hackaanvallen.

Akamai zei toen dat dat bij hun niet zou kunnen gebeuren. Nog meer dan Fastly en Cloudfare neemt Akamai allerlei maatregelen om down time te voorkomen. Als er een computer of server getroffen wordt door een stroomstoring, gebruiken ze die helemaal niet meer, zegt Hubert: "Zulke maatregelen zorgen er ook voor dat Akamai de duurste aanbieder is."

Fastly legde na de storing publiekelijk uit wat er mis was gegaan, in een blogpost . Hubert: "Eén klant veranderde een instelling. Door een softwarefout ontstond er een storing bij iedereen. Dat is alsof je een instelling op je telefoon verandert waardoor je oven het niet meer doet."

Geredeneerd vanuit de gebruiker zou het wel goed zijn als er meer CDN's zouden zijn waardoor de afhankelijkheid van maar een paar grote partijen afneemt, zegt Hubert. "Bijvoorbeeld een grote Europese. De grote aanbieders komen nu allemaal uit Amerika."

Maar naast het kostenaspect is er één ander 'probleem' voor een potentiële nieuwe aanbieder: Fastly, Cloudflare en met name Akamai zijn gewoon heel goed in wat ze doen, zegt Hubert. "Door de storing was er nu een down time van een uur. Als je als website zelf alles regelt dan zal je veel meer uren down time hebben per jaar."

In die zin moet het probleem ook niet overdreven worden, meent Schellevis. "99,9 procent van de tijd werkt het gewoon. Software maken en systemen beheren blijft mensenwerk. Er kan wel eens iets misgaan."

De kans dat er op korte termijn grote aanbieders bijkomen om de impact van dit soort storingen te verkleinen, is niet heel groot. Maar bedrijven kunnen wel zelf iets doen, zegt Hubert: "Net zoals je een noodaggregaat hebt voor als er stroomuitval is, zou je eigenlijk klant moeten zijn bij minstens twee CDN-bedrijven. Dat is even een investering, maar het betaalt zich uit."