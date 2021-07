Dodental na watersnood België op 37, nog zes mensen vermist

Het dodental in België als gevolg van de overstromingen in de regio Luik is opgelopen naar 37, meldt het crisiscentrum. Nog vanmiddag werd een 70-jarige vrouw gevonden die door de rivier de Mehaige was meegesleurd. Het team van de federale politie dat slachtoffers van rampen identificeert, heeft de identiteit van 32 mensen kunnen vaststellen. Er zijn nog zes mensen vermist.

In Luik gaan duikers nog op zoek naar slachtoffers. De opruimingsacties zijn in volle gang en extra politie is ingezet om verdere plunderingen te voorkomen.

In de provincies Luik en Luxemburg bieden 300 militairen hulp aan de slachtoffers van de watersnood. In Luik zijn ook twee legerhelikopters ingezet: een om auto's die nog vastzitten in het puin te lokaliseren, de ander om de voertuigen los te trekken en af te voeren. Het gaat in totaal om zo'n negentig gestrande auto's.

Vanaf zaterdag worden in de getroffen gebieden opnieuw zware regenbuien en onweer verwacht.

Afgelopen dinsdag had België een dag van nationale rouw om stil te staan bij de slachtoffers van de watersnood. Koning Filip en premier De Croo woonden een herdenkingsplechtigheid in Verviers bij: