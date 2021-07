Vitesse huurt Franse jeugdinternational Gboho, PEC Zwolle neemt Kastaneer over

Vitesse heeft wederom van zich laten horen op de transfermarkt. De Arnhemmers bereikten een akkoord tot de verhuur van de 20-jarige Franse jeugdinternational Yann Gboho van Stade Rennes voor één seizoen.

De aanvallende middenvelder is alweer de zevende aanwinst voor de nummer vier van vorig seizoen. Gboho kwam vorig seizoen tot tien duels in de Franse Ligue 1 en vier in de Champions League. "Hij is een dynamische en creatieve speler, met snelheid en een goede individuele actie", aldus Johannes Spors, technisch directeur van Vitesse.

Ook spelers Jacob Rasmussen en Loïs Openda zijn net als vorig seizoen voor een seizoen gehuurd. Daarmee heeft Vitesse zijn selectie ruim voor de start van de eredivisie al op peil.

Kastaneer terug naar Nederland

Gervane Kastaneer verruilt Coventry City voor PEC Zwolle. De aanvaller zet zijn handtekening onder een tweejarig contract. Het afgelopen half jaar kwam de 25-jarig international van Curaçao op huurbasis uit voor het Schotse Heart of Midlothian. Eerder speelde Kastaneer voor onder meer NAC Breda en ADO Den Haag.