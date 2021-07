Conflict Bij1 over royement Quinsy Gario loopt hoog op

Inmiddels is besloten om zaterdag, op een al geplande bijeenkomst met de leden, toch openheid van zaken te geven. Partijvoorzitter Mills zegt tegen de NOS te begrijpen dat mensen niet snappen waarom het lidmaatschap van Gario is ingetrokken. "We hebben de details niet naar buiten gebracht, omdat we die eerst met Quinsy willen bespreken. Dat is de koninklijke weg, maar we worden door deze leden nu gedwongen daarvan af te wijken."

Het is niet bekend om wat voor beschuldigingen het gaat, maar volgens de partij zijn het er zeker tien. Die gaan niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar er zou wel sprake zijn van "slachtoffers". Mede om hen te beschermen, is het rapport tot nu toe niet openbaar gemaakt.

Het lidmaatschap van Gario is om onduidelijke redenen beëindigd. Maandag kwam naar buiten dat er signalen waren "dat niet iedereen zich veilig voelde binnen de partij". Het bestuur had die signalen laten onderzoeken door een advocatenbureau. En dat rapporteerde dat er beschuldigingen tegen de nummer 2 op de kieslijst zijn binnengekomen.

Quinsy Gario, vooral bekend van zijn acties tegen Zwarte Piet, reageert tot nu toe niet op verzoeken van de NOS om zijn kant van het verhaal te vertellen. In dagblad Trouw zei hij maandag dat hij officieel nog niet op de hoogte is gebracht van zijn royement. Hij zou niet zijn gehoord door de onderzoekers van het advocatenbureau en probeerde naar eigen zeggen juist pestgedrag en machtsmisbruik aan de kaak te stellen.

Pas als Gario weet waarom hij uit de partij wordt gezet, kan hij overwegen om tegen deze beslissing in beroep te gaan, is te lezen in een brief die vandaag naar het bestuur is gegaan, en in handen is van GeenStijl.

De brief is ondertekend door zo'n tweehonderd Bij1-leden die "enorm geschokt" zijn door het nieuws. Zij willen opheldering en excuses. "Door Quinsy neer te zetten als een gevaar voor een veilige werksituatie, wordt er ingespeeld op de racistische 'enge Zwarte man' trope. Dit is volledig onacceptabel."