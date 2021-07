Binnenvaartschip verliest stuurhut door aanvaring met brug Zutphen

Het schip wilde even na 17.00 uur onder de brug door varen, maar raakte tijdens die poging de kajuit van het schip kwijt, meldt Omroep Gelderland . Die knalde vol tegen de brug en belandde in het water, net als een auto die op het dek stond geparkeerd. Volgens de veiligheidsregio raakte niemand gewond.

In Zutphen is vanmiddag een binnenvaartschip tegen de Oude IJsselbrug gevaren. Door de klap werden de stuurhut en een auto van het schip geslagen. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zegt dat de hoge waterstand een rol speelde.

ProRail heeft het treinverkeer tussen Dieren Zutphen en Voorst en Zutphen tijdelijk stil laten leggen, want over de Oude IJsselbrug loopt een spoor. Er wordt bekeken of er schade is aan de constructie van de brug. Inmiddels is de stremming opgeheven en zullen de treinen naar verwachting rond 20.30 uur weer rijden.

Vanmorgen was er ook een plezierjacht die tegen de brug was gevaren. Die boot kwam vast te zitten onder de brug en sloeg bijna om. De boot wist ook zelf weer onder de brug vandaan te komen, aldus de veiligheidsregio. "Ze hebben echt geluk gehad", zegt een woordvoerder. "Nadat ze onder de brug vandaan kwamen, is het schip onder begeleiding van de politie naar de Noorderhaven gevaren." Er raakte niemand gewond.