Depay gepresenteerd: 'Als kind had ik een Barcelona-shirt met Kluivert achterop'

Zijn eerste stappen op het trainingsveld van FC Barcelona had hij al gezet en ook zijn eerste interview als speler van de Catalaanse club is al achter de rug, maar donderdagavond werd Memphis Depay ook echt officieel gepresenteerd in Camp Nou.

FC Barcelona presenteert Memphis Depay, die zijn eigen shirt mag bedrukken - NOS

De aanvaller, die overkomt van Olympique Lyonnais, tekende voor het oog van de camera's zijn tweejarige contract. En, zoals gewoonlijk bij het introduceren van een nieuwe speler, hield ook Depay de bal even hoog in het stadion. Hij had zelfs wat hoogstandjes in huis voor de aanwezigen.

"Als kind had ik een Barcelona-shirt met de naam van Kluivert op de achterkant", verklapt Depay op de dag van zijn presentatie. Bij de rondleiding door onder meer het stadion en het clubmuseum, werd onder zijn ogen zijn naam op het blauw-rode shirt gedrukt. Tijdens de tour door het museum kwam Depay onder meer oog in oog te staan met de Champions League-beker en de zes gouden ballen van Lionel Messi.

Ronald Koeman eerder deze week met Memphis Depay op de training - ANP

Bij Paris Saint-Germain werd een andere Oranje-international gepresenteerd: Georginio Wijnaldum. De aanvoerder van het Nederlands elftal stond met een goed gevoel in het Parc des Princes. "Het is een heel goed gevoel, omdat ik aansluit bij een grote club, met goede spelers ga spelen, naar een mooie stad verhuis en ga spelen voor geweldige fans. Ik heb tegen Paris Saint-Germain gespeeld in de Champions League, dus ik weet hoe de fans zijn."