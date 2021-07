Eriksen krijgt geen toestemming om in Serie A met defibrillator te spelen

Christian Eriksen krijgt geen toestemming om met een inwendige defibrillator in de Serie A te spelen. Dat heeft Francesco Braconaro, lid van het technisch wetenschappelijk comité van de Italiaanse voetbalbond, laten weten.

"Eriksen kan niet volledig goedgekeurd worden om in Italië te spelen. Als de speler de defibrillator laat verwijderen en via een specialist bewijst dat hij lichamelijk weer in orde is, kan hij weer voor Internazionale spelen", zei Braconaro in gesprek met Radio Kiss Kiss Napoli.

De Deen kreeg tijdens het afgelopen Europees kampioenschap een hartstilstand in het groepsduel met Finland en werd op het veld succesvol gereanimeerd.

Blind

Bij Eriksen werd later een inwendige defibrillator geplaatst om eenzelfde situatie in de toekomst te voorkomen. Onder anderen Daley Blind is ook drager van een zogeheten ICD-kastje.

Omdat in Italië de regelgeving op dat gebied strenger is dan in bijvoorbeeld Nederland, lijkt Eriksen een vervolg als speler van Internazionale te kunnen vergeten. Zijn werkgever heeft nog niet gereageerd op de uitspraken van Braconaro.