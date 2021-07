Verdachte doodrijden motoragent Rotterdam langer vast

Een vrachtwagenchauffeur uit Melissant, die ervan wordt verdacht dat hij eerder deze maand een motoragent doodreed, blijft langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het voorarrest van de 45-jarige man wordt met 90 dagen verlengd.

De 47-jarige motoragent van de Rotterdamse verkeerspolitie kwam op woensdag 7 juli in botsing met een vrachtwagen. De bestuurder reed vervolgens door. Later op de dag werd de vrachtwagen teruggevonden en werd de verdachte aangehouden.

Eerder was al duidelijk dat het OM vermoedt dat de motoragent opzettelijk werd aangereden. De vrachtwagenchauffeur wordt verdacht van doodslag, meldt de regionale omroep Rijnmond.

Instructies

Een directe collega van de overleden motoragent vertelde zondag in het radioprogramma Met het Oog op Morgen dat agenten instructie hadden gekregen om de verdachte vrachtwagenchauffeur niet meer op de motor te controleren. Volgens de agent stond de vrachtwagenchauffeur bij de politie bekend als levensgevaarlijk.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke bevestigde later dat Rotterdamse agenten inderdaad het advies hadden gekregen om de vrachtwagenchauffeur niet meer op de motor te controleren.

Westerbeke schreef in een verklaring dat in 2019 sprake was van oplopende spanningen van de chauffeur richting de politie. De maatregel werd "als extra veiligheid ingebouwd uit zorg voor de collega's, omdat je op een motor een stuk kwetsbaarder bent". Het advies werd om hem alleen met een politieauto te controleren.

Betrokken bij eerdere incidenten

De verdachte was al eerder betrokken bij twee ongelukken. In 2015 reed hij ook een motoragent aan, die daarbij zijn rechterarm verloor. De agent wilde hem controleren en leidde de chauffeur een afrit op. Op de afrit reed de chauffeur tegen de achterkant van de motor, waardoor de agent kwam te vallen, zijn arm kwam onder een vrachtwagenband.

De chauffeur is hiervoor in 2018 veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke rijontzegging van anderhalf jaar en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De rechtbank stelde vast dat hij zich "aanmerkelijk onvoorzichtig en onoplettend" was geweest.

In het vonnis schrijft de rechtbank dat de verdachte tijdens de strafzaak "onvoldoende heeft getoond dat hij het risicovolle van zijn eigen handelen inzag". De rechtbank gaf toen al aan er niet op gerust te zijn dat de verdachte "zonder stevige stok achter de deur, zijn verkeersgedrag in de toekomst zal aanpassen."

Vorig jaar zomer was de verdachte betrokken bij een ongeluk in Rockanje. Een 79-jarige fietsster die onverwacht overstak kwam daarbij om het leven. Na een reconstructie kwam vast te staan dat de chauffeur de aanrijding niet had kunnen voorkomen. Wel bleek dat de vrachtwagen te zwaar beladen was.

In oktober staat de eerste proforma-zitting tegen de 45-jarige verdachte gepland. Het OM laat weten tot die tijd weinig mededelingen over het onderzoek te doen.