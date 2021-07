'Nederland wordt hoogrisicoland voor Duitsers'

Agenten op het station van Düsseldorf, vanwaar treinen naar Nederland vertrekken - AFP

Duitsland wil Nederland indelen op de lijst van landen met een hoog risico als het gaat om het coronavirus. Dat meldt het Duitse persbureau Funke media. Het bericht is nog niet bevestigd door de autoriteiten en onduidelijk is wanneer de maatregel precies zou ingaan. De aanpassing zou betekenen dat reizigers vanuit Nederland vijf dagen in quarantaine moeten als ze niet volledig zijn gevaccineerd. Een volledige vaccinatie betekent dat de laatste prik minimaal twee weken geleden is. Ook een bewijs van herstel na een corona-infectie volstaat om niet in quarantaine te hoeven. Na de vijf dagen quarantaine kan er een test worden gedaan. Die is verplicht voor iedereen van 6 jaar en ouder. Als de test negatief is, is de quarantaine voorbij. Voor reizigers die in Duitsland op doorreis zijn, is een negatieve test voldoende. De extra maatregelen zouden niet gaan gelden voor mensen die naaste familie opzoeken of korter dan 24 uur in Duitsland zijn.

De Duitse hoogrisicolijst Op de Duitse hoogrisicolijst staan landen waar het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners de afgelopen zeven dagen boven de 200 ligt. In Nederland ligt dat getal op dit moment op 388. Ook Spanje zou een hoogrisicoland worden. Op dit moment is Nederland nog een 'risicogebied'. Reizigers zijn verplicht zich vooraf aan te melden. Verder moeten ze een negatieve testuitslag laten zien, of een bewijs dat ze zijn ingeënt of genezen. Dit voorjaar gold Nederland ook wekenlang als hoogrisicogebied. Dat leidde tot grote problemen bij bijvoorbeeld grenswerkers, die zich regelmatig moesten laten testen.

De premier van de Duitse deelstaat Nedersaksen, die grenst aan Overijssel, Drenthe en Groningen, pleitte er dinsdag al voor om nieuwe inreisbeperkingen voor Nederlanders in te stellen. Hij wil "op z'n minst" steekproeven aan de grens, maar ziet het liefst permanente grenscontroles en een testplicht voor Nederlanders. De mogelijke kleurwijziging komt niet onverwacht, zegt NOS-correspondent Judith van de Hulsbeek. "De besmettingen liggen in Nederland naar verhouding 40 keer zo hoog als in Duitsland. Er wordt al lange tijd met zorgen gekeken naar wat er in Nederland gebeurt." Donkerrood Als gevolg van het hoge aantal coronabesmettingen kleurt Nederland vanaf vandaag grotendeels donkerrood op de kaart van het Europees gezondheidsinstituut ECDC. Europese landen bepalen doorgaans op basis van deze kleurcodes de regels voor toeristen. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat Nederlanders niet in paniek moeten raken vanwege de kleurwijziging. Wie gevaccineerd is of zich laat testen, hoeft niet bang te zijn dat de vakantie moet worden geannuleerd, aldus de ANVR. In deze video is te zien dat er eerder ook al onduidelijkheid was over de regels bij de grens met Duitsland: