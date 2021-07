Kamer teleurgesteld over afwijzen WOB-vonnis: 'Rutte-doctrine springlevend'

Minister Hugo de Jonge - ANP

De Tweede Kamer reageert verontwaardigd op het besluit van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) om vast te houden aan de omstreden manier waarop het WOB-verzoeken over het coronabeleid afhandelt. VWS bepaalt zelf wanneer, welke documenten naar buiten komen. De rechter oordeelde vorige maand dat dat niet mag. Demissionair minister Hugo de Jonge kondigde gisteren aan in hoger beroep te gaan tegen die uitspraak. "Ongelooflijk", noemt PvdA-kamerlid Khadija Arib dat besluit. "Een hoger beroep kost tijd, geld en vertrouwen van burger en journalistiek in de overheid." Dat vertrouwen wordt volgens de oud-Kamervoorzitter nu geschaad. Ook D66'er Joost Sneller vindt het hoger beroep onverstandig. "De WOB is een recht. Er een soort van voorrecht van maken is niet de goede weg."

De Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bepaalt dat iedereen informatie bij de overheid kan opvragen, zoals rapporten en notulen. Vooral journalisten gebruiken de wet. Als een overheidsinstantie een WOB-verzoek krijgt, moet die uiterlijk binnen acht weken worden behandeld. Nieuwsuur deed in juni 2020 drie WOB-verzoeken en wacht nu ruim een jaar op de stukken.

VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zegt teleurgesteld te zijn en noemt het besluit "problematisch voor de relatie met burger en samenleving". Het ministerie van Volksgezondheid wekt volgens hem nu een beeld waarbij "transparantie niet het uitgangspunt is. Dat vind ik wel echt jammer."

Quote De Rutte-doctrine is springlevend. Renske Leijten, SP-Kamerlid

Uit notities van demissionair minister De Jonge die naar de Kamer zijn gestuurd, blijkt dat hij de alternatieve werkwijze overeind wil houden. Volgens hem is dat de snelste manier om de vele documenten openbaar te kunnen maken. Kamerlid Joost Sneller is daar verbaasd over. "Dit heb je een jaar geleden al zien aankomen." Sneller stelde Kamervragen of VWS wel voldoende juridische medewerkers had. Destijds werden er zes extra mensen aangenomen. Na de rechterlijke uitspraak zoekt het departement vijftig juristen erbij. "Tamelijk cynisch", noemt Sneller dat: "escaleren vanwege een rechterlijk besluit, niet om gewoon de wet uit te voeren." "Ik dacht eerst: 50 extra juristen, dat schiet lekker op", zegt VVD'er Ellian. "Maar dat blijkt niet het geval te zijn." De extra juristen zijn er om de alternatieve werkwijze van VWS uit te voeren. Ellian wijst erop dat een hoger beroep natuurlijk mag, maar "hoe langer ik erover nadenk, hoe gekker ik het vind. VWS zegt: wat in de wet staat vinden we niet prettig en leggen we naast ons neer. De rechtbank zegt dat het niet kan, maar ze gaan er gewoon mee door." 'Dit moeten we niet accepteren' "De Rutte-doctrine is springlevend", schrijft SP-kamerlid Renske Leijten op Twitter. Ze noemt het hoger beroep van VWS een "heilloze weg" en roept het kabinet op met te "stoppen met het vervuilen van ons juridisch systeem door dit soort hoger beroepen". Oud-Kamervoorzitter Arib bereidt Kamervragen voor. "Als Kamer moeten we dit niet accepteren. Er is geen enkele andere mogelijkheid om VWS te controleren. We moeten duidelijk stelling nemen en doorbijten." Ze noemt het een slecht signaal naar de burger. "Met andere woorden zegt de minister: ik lap de wet aan mijn laars, ik ga door met procederen, en dat met belastinggeld."